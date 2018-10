KmCero503 Cocina de alcohol

Una de las peticiones que muchos aventureros me han hecho por redes sociales es un tutorial para fabricar cocinas de alcohol. Para comenzar, existen muchas formas y materiales para hacerlas, pero en KmCero503 hemos encontrado que uno de los mejores métodos para fabricarlas es con botellas de aluminio para agua, ya que estas son duraderas, livianas y económicas.

Se pueden comprar en almacenes o en tiendas de artículos usados. Este tipo de cocinas poseen muchos puntos a favor como: su fabricación es fácil, son económicas, se pueden hacer con materiales reciclados, son ecológicas, no se necesita darle mucho mantenimiento, con un buen cuidado puede durar años y el combustible, que es alcohol etílico de 90 grados, es baratísimo y se encuentra en cualquier farmacia.

Precauciones:

1- Siempre coloca tu cocina en una superficie plana.

2- Una vez encendida la cocina, no la muevas.

3- Si por algún motivo se derrama alcohol encendido de la cocina, no le tires agua o líquidos; coloca sobre ella una manta o un trozo de tela para apagar la llama por falta de oxígeno.

4- Para mejorar los resultados en exteriores, trata de buscar un lugar donde no haya mucho viento o elabora un rompevientos con un trozo de lámina.