KmCero503 Hasta el fin de América

¿Por qué? "La idea es ir conociendo culturas de cada país. Cómo se vive en realidad, dejando aparte lo que se ve en la televisión, que muchas veces solo pasan lo que a ellos les conviene. Cuando uno viene haciendo un viaje en bicicleta, el acercamiento con las personas es mucho más", explica Ángel.

En su camino muchos le preguntan si no es peligroso viajar solo . "Creo que en todas partes hay gente buena. Yo escuchaba las noticias de El Salvador y Centroamérica que decían que era peligroso. Pero no ha sido así. Hay más gente buena que mala. Todos los países tienen algunos problemas, pero al país que voy a llegar no pienso que toda la gente sea mala y me quiera hacer algo. Eso no es así. En el camino voy encontrándome gente que me va ayudando, me encuentro otros ciclistas locales que me apoyan y me invitan a que me quede a conocer sus ciudades", comenta.

Desde El Salvador a Ushuaia hay más de 15,000 km de distancia. Mucho camino por recorrer. Muchas aventura y pedaleada por delante. "No me gusta ver qué hay más adelante. Prefiero mejor ir a conocerlo yo mismo. Tenía muchas ganas de conocer El Salvador y es muy bonito, me he encontrado con gente muy buena que me ha mostrado su hospitalidad y deseos de ayudar a los cicloviajeros", finaliza el joven aventurero.