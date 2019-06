Vera, Yasmin y Paola han llevado su pasión por el ciclismo a otro nivel: ponerlo al servicio de los demás. En julio de 2015 fundaron en Santo Tomás, a 10 kilómetros de San Salvador, Santa Tomasa Casa de la Bicicleta, un proyecto que tiene como objetivo impulsar el ciclismo en la zona paracentral de El Salvador, realizando capacitaciones, tours guiados y pedaleadas turísticas con pobladores de la zona y turistas nacionales e internacionales deseosos de conocer nuestro país sobre dos ruedas; asimismo, dar hospedaje a todo aquel cicloviajero que pase por nuestro país en ruta por el mundo en bici.

"Siempre me han gustado las bicicletas. Por mucho tiempo viví en Santa Tecla, pero cuando me tuve que mudar a Santo Tomás no sabía qué haría con mis bicicletas. Fue cuando me di cuenta de que en Santo Tomás no había servicio de alquiler y reparación de bicicletas y de aquí nació la idea de este proyecto, al cual le pusimos nombre femenino, así fue como todo inició: Santa Tomasa Casa de la Bicicleta", comenta Campos.

Está ubicada en el kilómetro 10.5 de la antigua carretera a Zacatecoluca, en el pintoresco pueblo de Santo Tomás. "Lo que hemos hecho para llegar adonde estamos es dejar a un lado el carro y guardarlo en la casa para así impulsarnos por nosotras mismas y poder recorrer kilómetros pedaleando nuestras propias bicicletas", asegura Campos.

Un punto de encuentro. Frecuentemente organizan reuniones, capacitaciones y tertulias culturales en la Casa de la Bicicleta, todo en torno a la bici.

Bicicleta de bambú. El cicloviajero David Gómez con su bicicleta de bambú también se hospedó en la Casa de la Bicicleta.

Un lugar especial. Los ciclistas viajeros que se hospedan en la casa además de encontrar un lugar donde descansar reciben amistad y fraternidad ciclista.

Tours guiados. Los turistas pueden reservar un tour guiado por la zona de Santo Tomás y sus alrededores.

Apoyando el cicloturismo.

Si usted es cicloviajero y quiere pasar unos días en El Salvador, es turista local en busca de una experiencia diferente y desea recorrer la zona en bicicleta o quiere traer a su grupo familiar a realizar uno de los bicitours que ofrece Santa Tomasa Casa de la Bicicleta, puede contactarlos en Facebook o llamarlos al 7792-5707.