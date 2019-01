La bicicleta ideal

Sillín

Esta es una de las partes principales de la bicicleta de cicloturismo, ya que luego de varias horas de ir sentado puedes tener problemas como escaldaduras o lesiones. Busca un sillín adecuado a tu sexo y tipo de cuerpo. En una tienda especializada en bicicletas te pueden asesorar cuál es el mejor para tu tipo de cuerpo.



Talla adecuada

En la actualidad, las marcas de bicicletas ofrecen tallas de marco en medidas small, medium y large, en las cuales se establece un rango de estatura ideal del ciclista para cada medida. Una buena forma de comprobar si tu bicicleta es la correcta para tu estatura, es pararte con los pies firmes en el suelo, y con el caño central en medio de tus piernas, verifica que haya un espacio de entre 3 y 5 cm hasta tus genitales.

Manillar

Existen diversos tipos de manubrios: de ruta, para BMX, rectos y los de turismo. Escoge con el te sientas mejor, aunque los ideales son los que te permiten colocar las manos en diversas posiciones; esto evitará que se te duerman la manos y ayudará a que tengas una mejor posición de tu espalda.

Loderas

Este es un accesorio muy controversial entre los cicloturistas; unos a favor y otros en contra. Por experiencia les podemos asegurar que en la carretera muchas veces se pueden encontrar cosas desparramadas en el suelo que no quisiéramos tener en nuestra espalda o piernas. Además, los guardafangos te ayudan a que no te golpeen las piedritas sueltas en las calles de tierra o a que te mojes cuando llueve. Es cuestión de gustos, aunque no son necesarias.



Porta ánforas

La mayoría de bicicletas tienen dos espacios para esto. Este accesorio lo recomendamos mucho ya que las botellas colocadas ahí serán el suministro primario de agua en la ruta.



Llantas

El tipo de llanta dependerá de qué tipo de bicicleta tienes. En la actualidad se está popularizando el uso del rin 700 en cicloturismo, aunque en nuestro país este tipo de llanta no es muy popular y cuesta encontrar repuestos. Por tanto, muchos optan por rin 26, 27.5 y hasta 29. Cualquiera que sea el tipo de llanta que utilices debes de llevar en tu equipo las herramientas para repararlas.



Velocidades

La mayoría de bicicletas cuentan con una relación 3x7, o sea, 21 velocidades. En cicloturismo, lo ideal es la relación de 3x9. Las 27 combinaciones que te ofrecen estos cambios son muy útiles, aunque hay que tener en cuenta que unas 8 no las vamos a utilizar, para evitar un cruce y desgaste excesivo de la cadena.



Pedales

¿Automáticos, estándar o mixtos? Esta es una cuestión de gustos. Los pedales automáticos tienen sus ventajas pero también desventajas, por ejemplo, si se te arruina uno en la ruta, será difícil encontrar repuestos. Pero si los usas, te recomendados los mixtos.

Frenos

Si tu bicicleta tiene frenos hidráulicos está bien, y si no, de igual forma está bien. Ambos frenos tienen sus cualidades buenas y malas, y hay que aprender a convivir con ellas en la carretera. En ambos casos tienes que saber cómo repararlos y darles mantenimiento en la ruta.