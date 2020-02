La diversidad del cicloturismo

Lo interesante de esta disciplina es que, al no ser competitiva, permite a que cualquier persona pueda practicarla independientemente de su edad, estado físico, poder adquisitivo o motivaciones. En esta edición de KMCERO503 te vamos a explicar las principales categorías que existen.

1. Cicloturismo autosuficiente

Es el tipo de cicloturismo que practicamos en KMCERO503. Consiste en llevar en alforjas todo lo necesario para vivir: equipo de acampada, cocina, artículos de aseo, cocina y alimentos. Esto hace que el viaje sea una experiencia muy completa e imprevisible ya que, aparte de pedalear, tendremos que buscar lugares donde acampar y abastecernos. Puedes ver algunos de nuestros tours en el canal de YouTube de KMCERO503.

2. Bikepacking

También conocido como cicloturismo ultraligero. Consiste en integrar el equipaje con la bicicleta de la forma más óptima posible, de manera que no sobresalga la carga hacia los laterales. Para ello se suelen usar bolsas de cuadro, que aprovechan el espacio entre las barras de nuestra bicicleta, bolsas de sillín y bolsas delanteras. Este conjunto compacto permite rodar por lugares en los que unas alforjas estorbarían, como senderos estrechos o caminos pedregosos. Aunque muchos lo hacen con la intención de reducir el peso y mejorar la aerodinámica para desplazarse con más velocidad. Usualmente los que utilizan este tipo de modalidad son aquellos ciclistas cuyas bicicletas no son diseñadas para cicloturismo, como las bicicletas de montaña o con amortiguadores.

3. cicloturismo ligero o de tarjeta de crédito

Consiste en viajar en bicicleta resolviendo el alojamiento y la comida de forma externa a través de hoteles, hostales y restaurantes. Además la constante es que llevan poco equipaje solo con ropa y otros accesorios. Esta es la modalidad que más impacto económico tiene en las comunidades, sobre todo en áreas rurales y está muy extendida en Europa.

4. Cicloturismo de larga distancia

Podríamos considerarlo como un cicloturismo autosuficiente alargado en el tiempo más allá de un periodo vacacional, es decir, que abarca viajes que duran meses o incluso años. Los cicloturistas de larga distancia, también llamados cicloviajeros, normalmente llevan alforjas delanteras y traseras, y sus viajes suelen incluir varios países. Para realizar este tipo de cicloturismo necesitaremos ahorrar o disponer de una fuente de ingresos durante el viaje. Ya sea trabajando durante la ruta o con un trabajo que se pueda desarrollar en linea.

5. Cicloturismo asistido

En esta modalidad el cicloturista dispone de un vehículo de apoyo para el transporte de equipaje o para resolver algún problema o emergencia que pueda surgir. Hay muchas empresas que organizan este tipo de viaje aunque también puede hacerse de forma particular entre un grupo de amigos o un club ciclista.

6. Randonnées y Brevets

Esta modalidad se traduce normalmente en eventos no competitivos caracterizados por etapas de larga distancia (gran fondo), de forma autónoma (sin asistencia) que deben realizarse en un tiempo máximo prefijado.

7. Marchas cicloturistas

A diferencia de las anteriores, las marchas cicloturistas no buscan ese componente de "larga distancia", si no que el objetivo es disfrutar de un día de bicicleta en grupo siguiendo un recorrido determinado por el organizador para conocer un área concreta. Son días para conocer otras zonas y a otros ciclistas en un ambiente excepcional. Aunque su finalidad no es competir, a algunos ciclistas muchas veces se les olvida.

Ya sea solo o en grupo, salir a dar una vuelta en bicicleta para disfrutar del paseo también es cicloturismo. Puede ser cerca de casa o llevándonos nuestra bici cuando vamos de vacaciones. Muchos empezamos por aquí y es solo cuestión de tiempo para que te cruces con un cicloturista con alforjas y te digas: "Eso lo tengo que probar yo".