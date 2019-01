Las alforjas

Al marco. Esta es una nueva modalidad de alforjas, ya que son diseñadas para ser colocadas en el marco de la bicicleta. Usualmente se utilizan en bicicletas elaboradas con fibra de carbono pues estas no poseen adaptadores para instalar parrillas. Son muy prácticas y se pueden colocar debajo del sillín o del caño central del marco y en el manillar. Sus puntos en contra son que no son nada baratas y no poseen mucha capacidad, por lo que hay que ser muy creativos en lo qué vamos a llevar en ellas.