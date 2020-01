Llegaron al fin del mundo

Hermandad. El ciclismo hermana a todos lo que lo practican y este es el caso de Chepe y Harold, quienes a pesar de haber iniciado su viaje por separado, lo quisieron terminar juntos sin protagonismo ni egoísmos.

"Hemos llegado a Ushuaia... al fin después de dos años. ¡Gracias a la vida!...", grita eufórico en un video un sonriente Chepe Ruiz, quien durante estos últimos dos años publicó en sus redes sociales decenas de mensajes mostrando sus aventuras en todos los países de América por los cuales viajó. Luego de 20,500 km los ciclistas salvadoreños Chepe Ruiz y Harold Pineda, quienes partieron de El Salvador en fechas diferentes, se encontraron en Argentina y de ahí siguieron juntos los últimos kilómetros para completar su travesía: llegar a Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.

En contra de todo. Las condiciones de terreno y climáticas en Patagonia son muy duras y extremas si se viaja en bicicleta.

Chepe Ruiz

¨Es un orgullo terminar este viaje porque lo hice con varios objetivos, unos personales, otros más pensando en los jóvenes de nuestros país y por un sentimiento de aventura que me caracteriza. Este viaje lo terminé algunas veces sufriendo porque quise hacerlo totalmente en bicicleta y algunas veces tuve que caminar, porque no quise que me llevaran en vehículo; no sé si fue terquedad, pero lo quise hacer así porque era parte de mi proyecto. Un proyecto que tiene como finalidad inspirar a los jóvenes salvadoreños. El haber llegado hasta acá, no es solo mi triunfo, siento que somos todos los salvadoreños los que hemos completado esta travesía¨, comenta Ruiz.

Originario de Garita Palmera, Ahuachapán, partió de su lugar natal el 18 de enero de 2018 y después de dos años recorriendo 12 países de Latinoamérica y cientos de kilómetros a puro pedal pudo conocer gente, culturas y paisajes.

¨Cuando partí de El Salvador solamente llevaba $40, los cuales solo me alcanzaron para llegar a Nicaragua¨, afirma. Para seguir con su viaje: "tuve que lavar baños, con eso gané un poco de dinero para continuar", asegura Ruiz. Cada vez que llegaba a un pueblo buscaba trabajo, el cual realizaba por un pago en dinero, por comida u hospedaje.

Ahora que ha finalizado su viaje su proyecto inmediato es regresar al país y ¨producir un proyecto literario de mis aventuras con un matiz antropológico y entregárselo al Ministerio de Educación para que lo distribuya en las escuelas o universidades¨, asegura.

Con mucho orgullo. Harol Pineda sostiene la bandera de El Salvador en el límite fronterizo del estado en Tierra del Fuego, en Argentina. De ahí todavía los separaban 500 km antes de finalizar su viaje en Ushuaia.

Harold Pineda

El otro integrante de esta gran hazaña es Harold Pineda quien asegura que ¨este ha sido un viaje maravilloso. He conocido muchas personas y culturas. Me he dado cuenta de que, en el mundo hay gente buena y solidaria¨, comenta Pineda, de 33 años, mejor conocido en redes sociales como "Fares on trip", salvadoreño y profesor de inglés que dejó todo para emprender el viaje de su vida: pedalear en solitario desde El Salvador hasta Ushuaia, Argentina. Su viaje lo inició el sábado 4 de mayo de 2019 y para lograr su objetivo tuvo que pedalear ocho meses junto a su fiel bicicleta, a la que llama "la Gigantona de Jocoro".

En una entrevista se recuerda que sus inicios en cicloturismo fueron "en 2017 cuando hice mi primer viaje en bicicleta a Guatemala y me encantó. Desde ahí en cada aguinaldo y cada fin de año iba ahorrando para ir comprando mi equipo, mis alforjas, mi tienda de campaña y decidí que debía hacer mi viaje a Ushuaia", comenta Pineda, en una entrevista realizada por KmCero503.

Para Harold Pineda este viaje ha cambiado su forma de ver la vida. ¨Este viaje me ha dejado una gran enseñanza: es que el Universo proveerá todo lo necesario para lograr tus sueños y metas, solo tenés que ser agradecido con él todo el tiempo¨, finaliza.