Los ciclistas son invisibles en la carretera

El estudio fue realizado en las ciudades de Londres, Oxford y Sheffield, en el Reino Unido, y según la empresa que lo realizó, el problema de la ¨invisibilidad¨ de los ciclistas es más frecuente en el área urbana, donde los automovilistas no ven a 3 de cada 10 ciclistas. Inquietante es que quienes son más propensos a no percatarse de la presencia de los ciclistas son los conductores más jóvenes, quienes no vieron a 1 de cada 3 ciclistas, siendo las mujeres conductoras las más propensas a ¨invisibilizar¨a los ciclistas en medio del tráfico.

El estudio además arrojó información que no solo tiene que ver con los ciclistas sino con otros usuarios de las calles. Por ejemplo, los transeúntes son los más visibles, ya que solo el 4% de ellos no fueron vistos por los conductores. Caso contrario con los motociclistas que más del 15% de estos no son visibles por los conductores.

Para las pruebas los conductores usaron "anteojos especializados que identifican el enfoque exacto del ojo al rastrear los movimientos microscópicos en la córnea", dijo un investigador, y agregó que los videos obtenidos "permitieron establecer exactamente dónde los automovilistas enfocan su visión, que era a menudo en las nubes, edificios y transeúntes".

¨A pesar del alto crecimiento que el ciclismo ha tenido en el país en los últimos años, es evidente que debemos trabajar en la concientización de los automovilistas quienes todavía se distraen con sus teléfonos móviles. Pero culparlos solo a ellos parece una opción fácil, ya que es este problema solo puede abordarse realmente si tanto los automovilistas como los ciclistas aceptan la responsabilidad de conducir en forma segura¨, concluye la investigación.