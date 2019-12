Puro Surf, una experiencia inolvidable en el Pacífico

Además de la diversión y relajación, Puro Surf Hotel & Performance Academy es un rincón paradisíaco, en la Plaza El Zonte, en donde se puede tratar de jugar con las impresionantes olas que se producen en el Océano Pacífico y disfrutar de cómodas instalaciones.

“En Hotel Puro Surf contamos con un total de 13 habitaciones, entre ellas tenemos habitaciones sencillas, dobles, Suite Deluxe, triple y un apartamento. La estructura del hotel está diseñada de tal forma que todas nuestras habitaciones cuentan con vistas al mar”, explicó Diego Evora, representante.

Opciones. En Puro Surf Hotel & Performance Academy hay cinco opciones de habitaciones para complacer todos los gustos de los turistas.

La armonía que se puede conseguir con la naturaleza, deleitarse con las propuestas del menú de Covana Kitchen, cambiar el ritmo de vida con una variedad de actividades y tener la oportunidad aprender a montar las olas del mar gracias a la Performance Academy, permiten vivir una experiencia aventurera que cambiará la rutina por completo.

“La verdad es que me ha encantado la gente, el trato ha sido de los más amable, también me encantó que en mi primera clase de surf me pude parar en la tabla”, comentó Anna Guth, una destacada influencer, publicista digital y diseñadora de ropa.

Original. Los muebles y decoración de todas las instalaciones son únicas y brindan un ambiente muy diferente y acogedor.

En Puro Surf Hotel & Performance Academy hay cinco opciones de habitaciones, una piscina infinity, centro de entrenamiento, ola de concreto para practicar skate y un salón para realizar yoga.

“También, Puro Surf cuenta con un catálogo de tours en los cuales nuestros huéspedes podrán disfrutar de las maravillas de El Salvador como las cascadas de Tamanique, el volcán Ilamatepec, el Lago de Coatepeque y muchos destinos más”, señaló Evora.

“Me encanta que las habitaciones están hechas de manera súper minimalista. Creo que es un lugar donde cualquier turista que venga se puede llevar una súper buena impresión de lo que realmente es El Salvador”, manifestó Guth.

Las estancias del hotel lucen una variedad de muebles hechos a mano y piezas decorativas únicas que le dan un toque único al mismo.

“Me invitaron a una clase de yoga y me gusto, y también lo hace atractivo que está cerca de San Salvador”, mencionó Guth, quien llegó con su esposo y sus tres hijos.

Performance Academy

Puro Surf Hotel & Performance Academy es el primer centro de entrenamiento especialista en surf y hotel de lujo en Centroamérica, que se ubica en la carretera El Litoral, en la plaza El zonte.

“Yo quise aprender a surfear desde que tenía más o menos 12 años y siempre dije que algún día lo iba a lograr, pero nunca me dejaron mis padres; mi papá murió cuando yo tenía 13 años, y creo que la responsabilidad de cuidarme de mi mamá era muy grande. Pero ahora que uno ya le perdió el miedo a ciertas cosas, que hay tanto instructor profesional en la academia que tienen acá, todo esos aspectos permiten disfrutar de una experiencia linda”, comentó Guth.

Triunfo. Anna Guth, en su primera clase de surf disfrutó sus primeras olas y logró ponerse de pie sobre la tabla.

Ella ahora vive una grata experiencia que disfruta junto a sus hijos, quienes se han incorporado a practicar surf en Puro Surf Hotel & Performance Academy.

“Voy a terminar de aprender porque es algo chivísimo, especialmente nosotros que tenemos el privilegio de contar con el mar tan cerca, tenemos la gran oportunidad de practicar deportes en agua”, indicó la especialista digital.

Completos. La academia de Surf del hotel es muy completa y cuenta con instructores profesionales donde se trabaja cuerpo, mente, técnica y táctica.

La academia tiene un enfoque integral para que los que desean aprender a surfear los hagan de manera increíble y se sorprendan de lo que pueden lograr sobre las olas, trabajando cuerpo, mente, técnica y táctica.

“Puro Surf nace con el sueño de que todos sus visitantes disfruten de un paraíso tropical con todas las comodidades a su alcance, tomando el surf como la punta de flecha a través de la cual se desarrolla toda nuestra propuesta. Para nosotros el surf es un estilo de vida holístico que desarrolla a las personas tanto mental como física y emocionalmente permitiéndoles ser genuinamente felices”, manifestó Evora.

Herramientas. La academia cuenta con un gimnasio, piscina infinity, centro de entrenamiento, ola de concreto para skate y salón para practicar yoga.

Especialidades culinarias

El restaurante Covana Kitchen se caracteriza por contar con una cocina creativa influenciada por la cocina de todo el mundo, pero especialmente por los sabores salvadoreños.

“Nuestro restaurante Covana Kitchen, inspirado en la cocina mundial, pero con el toque de sabor salvadoreño, es una cocina creativa que cuenta con un amplio menú el cual ofrece platos deliciosos y altamente nutritivos”, mencionó Evora.

La ubicación ayuda a construir un ambiente agradable en un entorno al aire libre e increíbles vistas al océano Pacífico.

Único. El restaurante tiene una infraestructura original que permite que la brisa marina del Pacífico cree un ambiente fresco e increíbles vistas al océano.

El restaurante, con techo de estilo palapa de paja, cuenta con una gran variedad de platillos que van desde entradas como calamar para picar, enchiladas Covana, tostadas con ceviche, tostadas de pulpo, hojuelas y otras alternativas para abrir el apetito.

“Es una manera increíble de celebrar mi cumpleaños acá en Puro Surf con mi familia, por el ambiente y el buen trato que uno recibe”, señala Anna Guth.

Celebración. Anna Guth aprovecho su estadía en Puro Surf Hotel & Performance Academy para celebrar su cumpleaños junto a su familia.

Hay también en el menú varias ensaladas como por ejemplo, Pueblo Loco, Verde Camarón, Veggie y más. Se suman los ceviches como parte del ambiente marino como: ceviche de camarón y pulpo, ceviche mixto, Tuna Poke y más propuestas.

Además cuentan con novedades culinarias como los tacos: Sunset tacos, Camarón Pastor, Pacific Tacos, Grilled Fish Tacos y otras espacialidades. Mientras que en platos fuertes se pueden señalar: Ciavalli, Michin, Bee & Fish, Chacalli, Atokatl, Churrasco Covana y muchas más opciones.

Otras alternativas son los panes artesanales entre los que se pueden indicar Say Cheese Burge, Quinoa Burge, El Chori, Philly Steak, Lucky Fish Ciabatta y otros más. También tienen variedad de pizzas y platillos especiales para los pequeños.

Especialidades. La cocina del restaurante Covana Kitchen tiene una gama de especialidades para que todos los que lo visitan satisfagan su paladar

