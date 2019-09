Que sea saludable

El agua es necesaria, tanto para el uso personal como doméstico, por esta razón, su salubridad es crucial; es decir, que debe estar libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyan una amenaza para la salud humana.

Las medidas de salubridad del agua potable vienen normalmente definidas por estándares internacionales y de esta forma garantizar que sea apta para ser consumida por la población. Muchos países adoptan las guías para la calidad del agua potable establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) las cuales proporcionan la base para el desarrollo de estándares nacionales que, implementados adecuadamente, garantizarán la salubridad de esta para ser consumida directamente del grifo.

Entre estas condiciones mínimas podemos mencionar que el agua potable presente un color, olor y sabor aceptables para su consumo. Todas las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente apropiados y sensibles al género y al ciclo de la vida.

¿Potable? Tiempo atrás los pobladores tenían que acarrear el agua desde muy lejos. Hoy en día tienen agua, pero esta no es apta para su consumo.

Pero en nuestro recorrido nos dimos cuenta que la mayoría de personas que reciben agua en sus viviendas no confían en la potabilidad y calidad del agua que reciben y prefieren comprarla embotellada, la cual es más cara y no es accesible en todas partes. Además nos dimos cuenta que muy pocas personas conocen métodos de potabilización, ya sea por falta de conocimiento o por no contar con los recursos para ello.