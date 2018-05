Tour Frío y Calor Hacia adelante

Luego de conocer la paradisíaca Mizata comenzamos la etapa más dura del tour, un tramo de 40.7 km hasta El Sunzal, el cual está lleno de subidas y bajadas. Las cuestas y el sofocante calor se convierten en un obstáculo a vencer.



Muchas personas piensan que el ciclismo de larga distancia es una actividad meramente física. Claro, se necesita una condición física aceptable, pero en realidad, en el terreno es un 20 % físico y un 80 % mental. ¿Cómo así? Bueno, como todo en la vida, si nos predisponemos a que no lo lograremos y nos sugestionamos que así será, pues así será. Fallaremos.



Si al ver el mapa del recorrido observamos la cantidad de cuestas que hay en el camino y nos mentalizamos desde un inicio que será difícil, que no podremos o que no lo lograremos; la duda y la inseguridad nos harán fallar, y es posible que a un cuarto del trayecto abandonaremos todo.



Método de visualización



Este procedimiento consiste en que antes del recorrido debemos ver y sentir mentalmente que lo lograremos, que llegaremos, que finalizaremos. Durante el pedaleo en las cuestas, debemos ver hacia adelante y establecer tramos cortos a dónde queremos llegar, puede ser un poste o un árbol ubicado a 100 o 200 metros de distancia y vernos ahí.



Suena fácil en teoría, pero en la práctica las cosas no son tan sencillas y es ahí donde radica el poder de nuestra mente y espíritu. Al igual que la vida, los problemas cotidianos los podemos vencer si nos visualizamos como ganadores. Es importante ver hacia adelante hasta que lleguemos a la meta trazada.

Datos del recorrido

247

km es la distancia total de este tour

40.7

km la distancia de esta etapa

527

metros es la longitud del túnel 2

44

grados centígrados fue la temperatura promedio

Regalo de la naturaleza. En el lado oriente del túnel 2 hay un nacimiento de agua que se filtra a través de las rocas. Muchos llegan a beber de esa agua fresca.

Los túneles son de dos carriles y no tienen hombros, lo que hace que sea complicado cruzarlos en bicicleta. Es necesario el uso de luces.

Krzysztof Chmielewski, de 37 años.

Holger Hagenbusch, de 43 AÑOS.