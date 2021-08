Un gorila, cocodrilos, iguanas o jirafas gigantes ¿Con cuál querés tomarte fotos? 

Son 24 figuras las que están ubicadas en el tramo entre los Planes de Renderos y Panchimalco, en San Salvador. A pesar de que fueron construidas en 2019, recientemente empiezan a hacerse virales en la redes sociales las fotos con estas figuras.

Los visitantes se parquean por el camino para tomarse fotos en familia o una selfie. Saliendo desde la zona comercial de los Planes de Renderos, rumbo al suroriente, se comienzan a observar las figuras gigantescas, talladas en piedra, cemento y tierra blanca. Tres iguanas, conejos, tortugas, una cobra, un colodrilo, un elefante, un gorila y muchos más se encuentran a lo largo de la calle.

Las 24 esculturas fueron construidas por iniciativa del exalcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, del FMLN. Fue Julio Hernández, junto a Samuel Carrillo, y 10 personas más las que trabajaron en la elaboración de las 24 figuras. La idea del alcalde de esa época fue atraer turismo, y lo logró. Son decenas de personas las que llegan, principalmente el fin de semana, a ver las figuras.

"Yo paso todos los días por aquí y veo a las personas tomándose fotos, pero el que más les gusta es el gorila", dijo Sandra Huezo, de 58 años, quien vive en la zona. Los niños jóvenes, adultos, y hasta los abuelitos llegan al lugar a observar las obras. "Buscando información sobre los Planes de Renderos me encontré con ésto, no sabía que existía, pero es real. En el país hay muchas cosas buenas que no se conocen. Felicito a las personas que las hicieron ", dijo Carlos Rivas, quien llegó al lugar con su familia.

Para llegar hay que ascender hasta los Planes de Renderos, y luego desplazarse hacia el municipio de Panchimalco. Lo invitados aprovechar estas vacaciones para conocer esas ingeniosas obras.

